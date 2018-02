Quand les joueurs nigérians dansent sur Dakka Marrakchia (Vidéo)

La sélection nigériane a passé de bons moments à son arrivée à Marrakech où elle a affronté, le 31 janvier, le Soudan en demi-finale du CHAN. Une troupe de Dakka Marrakchia a accueilli les joueurs et le staff technique à l’entrée de l’hôtel dans une bonne ambiance de chants et de danses. Ils n’ont pas hésité à apprendre certaines chorégraphies et répété les paroles des chansons de la troupe musicale.

Dans la joie et la bonne humeur, ces derniers, téléphones à la main, ont immortalisé ces moments de plaisir avant de passer à table et savourer du thé et des gâteaux marocains.

Pour rappel, le Nigéria a battu le Soudan sur le score de 1 à 0, rejoignant ainsi le Maroc en finale du CHAN qui aura lieu le 4 février au complexe Mohammed V de Casablanca.

N.M.