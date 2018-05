Iniesta, Messi, Eto’o, le pari fou de Saad Abid pour soutenir le Maroc (VIDEO)

Pour le 22ème jour du challenge, Saad est allé à la rencontre du footballeur Camerounais, Samuel Eto’o en Turquie. Une fois le souffle de « Eto’o » dans le ballon, le footballeur a proposé à Saad Abid les noms des deux légendes du FC Barcelone Andres Iniesta et Leo Messi. Saad s’est envolé sans plus attendre à Barcelone, à la rencontre d’Iniesta et Messi.

