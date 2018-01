In Love with Casablanca: une vidéo à ne pas rater

Canon Central & North Africa accompagne les storytellers de la photo à travers le concours « Live for the story », qui a pour but d’encourager tout un chacun à saisir les histoires dont il est acteur ou témoin au quotidien, à les revivre et à les partager.

Dans sa dernière édition, Canon a remis, mardi 16 janvier, le premier prix à un jeune photographe marocain, Youness Hamiddine, qui a choisi de partager son amour de la capitale économique.

Les deuxième et troisième Prix ont été remportés respectivement par la réalisatrice égyptienne, May El Hossamy, et la Nigériane Ifeoma N. Chukwuogo.

Chaimaâ Habab