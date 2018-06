Hatim Naji: voilà pourquoi j’ai signalé la vidéo de la Malhama

Producteur et réalisateur, Hatim Naji a signalé la « Malhama de la honte » sur YouTube afin qu’elle soit supprimée. Sur les réseaux sociaux, on affirme qu’il fait partie du projet et qu’il l’a supprimée pour mettre fin aux critiques. « Je l’ai signalé parce qu’il y a des images qui m’appartiennent et qui ont été utilisées sans mon autorisation », nous déclare Hatim Naji. « Je ne suis pas concerné par le projet, ni de prêt, ni de loin. Je n’ai pas supprimé la vidéo parce que je n’ai pas apprécié le clip, c’est simplement pour une question de droits d’auteur. Concernant le clip, ce n’est pas la peine de le comparer à de grandes productions, c’est un petit projet… »

