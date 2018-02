« Hakkaoui, nous étions voisins. Ne te moque pas des Marocains! » (VIDEO)

La ministre de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social a affirmé que tout ce qui a été publié sur la Toile et par la presse est totalement faux. Mais personne n’est convaincu par son démenti.

