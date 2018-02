Gad Elmaleh: « Allah i3ez Lemgharba » (VIDEO)

A post shared by GAD (@gadelmaleh) on Feb 20, 2018 at 2:04pm PST

Une des questions posées à Gad est la suivante: « Gad, il parait que tu parles Français, Arabe, Hébreux et Anglais. Tu nous fais une phrase dans les 4 langues à la fois? » L’humoriste n’a pas eu de mal a relever le défis, et en a profité pour lancer un: « Allah i3ez Lemgharba » (que Dieu garde les Marocains).

« La Boite à question » est un concept qui avait été lancé par le Grand Journal sur Canal Plus, à l’époque de Michel Denisot et Antoine de Caunes. Les invités répondent dans une petite pièce blanche aux questions des internautes. L’humoriste marocain Gad Elmaleh a récemment répondu à l’invitation de Canal pour se prêter au jeu.