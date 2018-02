Nas daily a déclaré que « lorsque vous pensez à la plus ancienne université du monde, tu penses à Harvard, Cambridge et Oxford. Mais c’est faux! La plus ancienne université dans le monde est l’Université Al Quaraouiyine basé à Fès ».

Le podcaster Nas daily, de son vrai nom Nuseir Yassin, est au Maroc. Il vient de partager une belle vidéo sur sa page Facebook, sur l’Université la plus ancienne au monde. Et devinez quoi? C’est l’Université Al Quaraouiyine.