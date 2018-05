Au Camp Nou, Iniesta a reçu une standing ovation pour son 674e et dernier match avec le Barça et le capitaine a fini la rencontre en larmes, assis sur le banc de touche, avant de soulever le trophée de champion d’Espagne, son 32e avec le FC Barcelone.

