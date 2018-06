En vidéo: le ftour offert par le roi en l’honneur de Ali Bongo

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid, et du prince Moulay Ismaïl, a offert, mardi à la Résidence Royale à Salé, un Iftar en l’honneur du Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, et du président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, qui effectuent une visite dans le Royaume. Les images.

