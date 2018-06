En vidéo: la causerie religieuse présidée ce vendredi par le roi

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, ce vendredi au Palais royal de Rabat, la septième causerie du cycle des causeries religieuses organisées à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par Yousef Casewit, professeur à l’université de Chicago, aux Etats-Unis, sous le thème « Contemplation des preuves d’Allah, entre la création et la juste raison », à la lumière du verset du Saint Coran: « C’est pour une juste raison qu’Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants ».

Le conférencier s’est appuyé sur les travaux du savant maroco-andalous, Abou Al Hakam Ibn Barjane, connu sous le nom de « Sidi Barjale » et qui est considéré par tous ceux qui ont vécu son époque comme l’un des éminents et plus influents oulema du 6ème siècle de l’hégire. Cet érudit était parfaitement convaincu de la centralité de l’univers dans la vie spirituelle des croyants et de l’importance du renforcement de cette relation spirituelle avec l’univers.