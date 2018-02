Eibar Vs Barça: tous les buts du match (VIDEO)

Le Barça a repris sa progression en tête du classement à trois jours de son choc européen mardi contre Chelsea. Un but de Luis Suarez (16e) et un tir de Jordi Alba sur un ballon repoussé (88e) ont permis au Barça de s’imposer contre le cours du jeu. Et Eibar pourra déplorer l’exclusion sévère de l’ailier Fabian Orellana (67e), puis celle de l’entraîneur José Luis Mendilibar qui a protesté (69e).

