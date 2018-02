Ecoutez Lilya, la Marocaine qui a brillé dans The Voice (VIDEO)

Lamia Boutaleb et Messieurs, Rachid Talbi Alami, Moncef Belkhayat, Badr Tahiri, Mustapha Baitas, Mohammed Boudrika, Hamid Berrada, Youssef Chiri et Abderrahim Chatbi étaient présents à cet événement.

Les médias français parlent d’une « version sublimée par sa voix cristalline et qui a su séduire Mika et Florent Pagny ».

Lilya vient tout droit de Rabat pour participer à la célèbre émission « The Voice ». Cette lycéenne de 17 ans avait choisi d’interpréter un titre d’Yves Montand au piano: « Les feuilles mortes ». Florent Pagny et Mika ont été impressionnés par la prestation de la jeune marocaine. Samedi soir, c’est finalement avec Mika qu’elle a choisi pour poursuivre l’aventure « The Voice ».