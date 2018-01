Donald Trump nie avoir utilisé l’expression « pays de merde » (VIDEO)

« Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? », s’est emporté Donald Trump, le jeudi 11 janvier, lors d’une réunion avec des parlementaires à la Maison Blanche. Selon le Washington Post, le président américain a insolemment pointé du doigt les migrants venus d’Afrique, de Haïti et du Salvador.

L’ONU a dénoncé ces propos « honteux » et « choquants ». Et selon le quotidien américain, qui cite plusieurs sources anonymes, le président ne s’est pas arrêté là. Il a même osé ajouter: « Pourquoi avons-nous besoin de plus de Haïtiens? »

L’élue républicaine Mia Love, qui a des racines haïtiennes, a exigé des excuses dans un communiqué et a jugé inappropriés les propos présidentiels.

Propos déformés ou mal rapportés? Ce qui est sûr, c’est que Trump a contesté, ce vendredi 12 janvier, avoir utilisé l’expression « pays de merde ». « Le langage que j’ai utilisé lors de la réunion était dur, mais ce ne sont pas les mots utilisés », a tweeté le milliardaire devenu président.

Chaimaâ Habab.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018