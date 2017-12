C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que des centaines de Marocains de confession juive en provenance du Maroc, d’Israël et de France ont fêté, le week-end du 16 et 17 décembre, « Hannouca » dans la région de Debdou, à 54 kilomètres de Taourirt.

Deux autocars ont transporté les voyageurs dans la région où la fête a duré jusqu’au petit matin. Dans la joie et la bonne humeur, ils ont dansé sur les rythmes de la célèbre chanson patriotique de la Marche verte, « Nidae Al Hassan », avec une photo du roi Mohammed VI à la main et l’amour du Maroc dans le cœur.

Debdou est un village habité pendant plus de 2000 ans par une communauté juive séfarade qui, chassée d’Espagne, y trouva une terre d’accueil. Cette petite communauté réussit alors à faire de la région une zone de commerce active avec Melilla et l’Algérie, mais la Guerre des Six Jours à la fin des années soixante, amena les israélites de la région à migrer vers Casablanca ou vers l’étranger. Le mellah et ses deux cimetières sont aujourd’hui un lieu de pèlerinage.

S.L.