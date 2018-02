Derby casablancais: le Raja domine le Wydad (VIDEO)

Le Wydad a ouvert le score à la 20ème minute grâce à un but de Omar Boutayeb marqué contre son camp. 12 minutes après, le Raja a réussi à revenir au score grâce à un coup franc de Mohcine Yajour. Au retour des vestiaires, les deux équipes se sont offertes quelques occasions avant que le Raja de Casablanca ne tue le match à la 87ème minute grâce à un but de Badr Banoune. Les Verts sont actuellement en 2ème place du classement de la Botola avec 28 points tandis que les Rouges stagnent à la 12ème place avec 16 points.

