De la neige dans la région d’Agadir! (VIDEO)

Ce jeudi, la météo prévoit encore des chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, le Rif, l’Anti-Atlas, le Sud-est, le Sud , l’Oriental et les hauts plateaux au-delà de 900m.

Les températures minimales de l’ordre de -08 à 04°C sur les reliefs, de -03 à 00 °C sur le sud de l’Oriental et les hauts plateaux, de 00 à 05 °C sur le Saiss, le nord de l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Gharb, le Loukkous et sur les plaines Nord et de 06 à 11 °C sur le Souss, les côtes centre et les provinces du Sud.

Une vague de froid touche notamment la région d’Agadir ainsi que Tiznit, Taroudant, Inezgane, Aït Melloul. Et, fait inédit, il y a de la neige à Agadir! Regardez!