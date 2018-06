Coeurs de Lions: une superbe vidéo pour soutenir les Lions de l’Atlas

C’est une belle initiative de Youssef Zerrad. Avec sa boite de prod « creative piktures », cet amoureux du ballon rond et de l’équipe nationale a réalisé un clip pour soutenir les Lions de l’Atlas. Les images montrent les anciennes gloires du football marocain et la sélection actuelle avec Hervé Renard. Un beau message avant le premier match du Maroc face à l’Iran. Pourvu que nos Lions marquent l’histoire.

