Cheb Khaled, vous avez un passeport marocain? (VIDEO)

Il confirme ainsi que le roi Mohammed VI lui a accordé la nationalité depuis quelques années. «Toute décision du Souverain est publiée dans le Bulletin officiel. C’est officiel, j’ai la nationalité marocaine», assure le roi du rai avec son sourire légendaire. Il reconnaît tout de même qu’il ne dispose toujours pas d’un passeport marocain. «Cela ne me dérange pas pour autant. Même sans passeport et sans nationalité, je me sens Marocain à part entière», ajoute-t-il.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK