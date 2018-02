CHAN 2018: la joie des Marocains après la victoire (VIDEO)

Le Maroc commence à avoir l’habitude gagner. Après la qualification pour le Mondial et la victoire du WAC en Champions League, la sélection nationale marocaine des joueurs locaux s’est adjugée le titre de la 5ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2018), après sa victoire par 4 buts à 0 face au Nigeria, dimanche soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Dans toutes les villes du Maroc, c’était la joie et le bonheur!

