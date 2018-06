Ce que pensent des Bidaouis de la « tramdina » (VIDEO)

La « tramdina », mot composé à partir du mois « ramdane » (Ramadan en darija marocaine). Il fait plutôt penser au vocable français, dérivé de l’arabe, « ramdan » signifiant dans la langue de Molière: « Vacarme assourdissant et continu qui se manifeste par des cris, des éclats sonores dont l’intensité est fort désagréable, voire exaspérante ». Voilà pour la citation du dictionnaire!

Chez nous, notre » tramdina », sport presque national pendant ce mois sacré, est un phénomène récurrent alors que Ramadan est censé être un mois de jeûne, de prières et de remise en soi. Pourtant, oubliant ce précepte religieux, des jeûneurs se « tramdanent » sous l’effet de la faim et de la soif. Sous l’effet surtout, pour nombre d’entre eux, du manque de tabac, de kif ou de drogues.

Alors, on assiste quotidiennement, partout dans nos murs à des scènes désolantes, pariculièrement en fin d’après-midi, quelques heures avant la « délivrance », l’appel à la prière d’Al Maghrib. Mais avant « Al adane »du muezzin, pour la moindre chose, le moindre incident, les insultes vulgaires fusent, les injures blasphématoires pleuvent, les coups de poing s’échangent. Et pire, les armes blanches sont dégainées, faisant des blessés parfois graves, voire des morts.

Ramadan a bon dos dans cette nervosité à fleur de peau et cette agressivité incontrôlable de beaucoup de nos compatriotes. Certains, lassés d’assister à cette mascarade, osent même dire que ces énergumènes feraient bien de manger, boire, fumer et se droguer au lieu de semer la terreur et l’effroi sur la voie publique, les marchés et autres lieux de vie.

Le Site info a voulu savoir ce que pensent des Casablancais de cette fameuse et condamnable endémie appelée « tramdina ». Les personnes interrogées ont bien voulu nous donner leur avis sur ce curieux et dangereux phénomène qui, d’après de nombreux globe -trotters, est rarissime, sinon inexistant dans plusieurs autre pays musulmans pendant ce mois sacré de Ramadan.

Ecoutez les réponses de quelques Bidaouis, non « mramdnines » au micro de Le Site info!

Larbi Alaoui

