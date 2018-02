La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On peut y voir un jeune garçon déguisé en policier qui régule la circulation devant les yeux de son père et des passants admiratifs. Sur la toile, les internautes ont apprécié la démarche originale du père et ont été séduits par le jeune garçon. Regardez.

