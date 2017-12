Des carpistes allemands filment leur séjour à Bin El-Ouidane (VIDEO)

Oui, le terme « carpiste » existe bel et bien et il s’agit d’une personne passionnée par la pêche de la carpe! Un groupe d’amis allemands, qui gèrent un blog et font des long métrages, ont décidé de se rendre en Afrique. Ils ont atterri à Bin El-Ouidane, ville très réputée pour cette discipline.

Cette vidéo est le trailer d’un long métrage de 65 minutes qui sera présenté dans plusieurs villes en Allemagne et dont les tickets, après seulement deux semaines, ont presque tous été vendus. Il faudrait aussi préciser que pour un carpiste avéré et confirmé, toutes les carpes sont relâchées. Ce qui est recherché, c’est le contact avec la « bête » et la domination de celle-ci qui nécessite beaucoup de patience et de rigueur.

F.R.