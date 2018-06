Bola Bola Hamra… Grosse ambiance des supporters marocains à St-Pétersbourg (VIDEO)

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sonts incliné 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal à Moscou et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad. Les coéquipiers de Mehdi Benatia n’ont pas d’autre choix que de créer la surprise face au Portugal pour espérer continuer l’aventure.

