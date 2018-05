Benkirane: la première fois que j’ai rencontré le roi (VIDEO)

Dans un entretien exclusif accordé à Le Site info, l’ancien chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane est revenu sur sa première rencontre avec le roi Mohammed VI à Midelt, juste après la victoire du PJD aux législatives de 2011.

« Nous sommes arrivés en tête des élections législatives avec 107 sièges, et j’étais Secrétaire général du parti. On m’a contacté pour me dire que j’allais me rendre à Midelt mardi. Le Souverain m’a envoyé un chauffeur pour me conduire à l’aéroport militaire. Nous avons atterri à Errachidia puis nous nous sommes dirigés vers Midelt. Une fois arrivé au palais, j’ai attendu dans une pièce pendant quelques minutes avant d’être reçu par Sa Majesté. J’ai salué le roi et j’ai prêté serment devant lui en tant que chef de gouvernement. (…) Nous avons discuté pendant huit minutes. Il a été d’une grande gentillesse et d’une grande amabilité », a-t-il déclaré.