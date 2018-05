Depuis qu’il n’est plus ni chef de gouvernement, ni patron du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane se fait discret et a presque disparu des radars.

Mais pour Le Site info, il a consenti à sortir de son silence et nous a accordé un entretien où il a abordé plusieurs sujets, des plus sérieux aux plus rigolos. « F’hamtni oula la? »!

Un florilège à écouter avec délectation!