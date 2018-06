Benatia nous fait découvrir la « pièce de vie » des Lions en Russie (VIDEO)

A peine arrivés sur place, les protégés d’Hervé Renard ont commencé à prendre des photos et vidéos de leur lieu de résidence, le Voronezh Marriott Hotel. Dans cette vidéo partagée par Mehdi Benatia, on peut apercevoir la salle de loisirs spécialement dédiée au Onze national. Regardez!

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK