AS Roma-Liverpool: tous les buts du match (VIDEO)

Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Fin du match qui a opposé les Romains aux Reds au Stadio Olimpico, avec la qualification des protégés de Klopp 4-2 (7-6 buts cumulés). La chance n’a pas souri aux Romains qui ont raté de nombreuses occasions malgré le premier but de Liverpool contre son camp et les 3 buts de Dzeko (52e) et Nainggolan (86e et 90e+3 penalty). En revanche pour les Reds, Mané (9e) et Wijnadulm (26e) ont inscrit les buts qui leur ont permis de prendre l’avantage sur l’ensemble des buts cumulés.

Lourde défaite pour les hommes de Di Francesco et belle qualification des hommes de Klopp, qui affronteront le Real Madrid en finale, le 26 mai prochain, à Kiev.