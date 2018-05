AS Roma-Liverpool: les buts de la première période (VIDEO)

Explosive première mi-temps de cette demi-finale retour entre la Roma et Liverpool. Alors que les Romains doivent marquer au moins 3 buts pour revenir au score, la première période a été imprévisible. Les Reds ont en effet marqué deux buts grâce à Mané (9’) et Wijnaldum (25’) et un troisième contre leur camp (Milner). Les buts cumulés sont alors de 7-3.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK