Après leur soutien, les Lions de l’Atlas remercient les Marocains (VIDEO)

Dans une vidéo publiée sur le site de la FRMF, Khalid Boutaïb, Ahmed Réda Tagnaouti, Achraf Hakimi, Munir Mohammadi et M’bark Boussoufa ont remercié tous ceux qui ont suivi les Lions de l’Atlas durant le Mondial russe et qui ont soutenu tout le staff malgré l’élimination précoce du tournoi.

