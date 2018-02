Après la polémique, Mennel quitte The Voice (VIDEO)

Sa prestation avait conquis le jury et la France, mais Mennel Ibtissem était dans la tourmente et a décidé de quitter l’émission de The Voice.

Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, elle dit vivre très difficilement « les tensions survenues ces derniers jours, ces tensions masquent ma volonté de faire l’apologie de l’amour, de la paix et de la tolérance. » Avant d’ajouter: « je n’ai jamais songé à blesser qui que ce soit ».

Pour rappel, la candidate du télé-crochet diffusé sur TF1 a été critiquée par les internautes pour des publications qui datent de 2016, postées après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Elle défendait la théorie de complot: « Et toujours pour rester fidèle, le ‘terroriste’ prend avec lui ses papiers d’identité. C’est vrai que quand on prépare un sale coup, on n’oublie surtout pas de prendre ses papiers… les vrais terroristes, c’est notre gouvernement », avait écrit Mennel.

Sa décision a été saluée par la chaîne de télévision, qui sur Twitter a fait savoir que « cette décision responsable, après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d’apaisement », en lui souhaitant également de poursuivre sa carrière d’artiste dans la sérénité.

F.R.

Départ de Mennel, TF1 salue « une décision responsable » #TheVoice pic.twitter.com/srHRKkxV4e — Julien Bellver (@julienbellver) 9 février 2018