African Digital Summit, la rencontre de référence pour le digital (VIDEO)

Les travaux de la 4è édition de l’African Digital Summit (ADS), se sont déroulés cette semaine à Casablanca, en présence des professionnels du marketing et du digital.

L’African Digital Summit regroupe, chaque année à Casablanca, les annonceurs, les professionnels du marketing et du digital, les éditeurs, les médias et les agences d’Afrique et des autres continents. L’édition de cette année consolide le rayonnement continental et international du sommet à travers la présence de plus de pays africains et des autres continents, l’ouverture aux dernières technologies AdTech et MarTech, la mise en place d’une démarche d’open innovation ainsi que le lancement d’une web TV dédiée au Digital en Afrique «African Digital TV».

Cet événement a réuni 1.600 professionnels et 40 experts du digital issus de 30 pays, dont 18 en Afrique.