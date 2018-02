Accusé de plagiat, Gad Elmaleh répond (VIDEO)

Il n’y a pas si longtemps, Ben, l’homme derrière les vidéos CopyComic, dénonçait des plagiats de Gad Elmaleh qui aurait repris beaucoup de sketchs à l’humoriste Jerry Seinfeld. Invité dans Quotidien sur TMC, l’humoriste franco-marocain a répondu.

« Dire que je m’inspire de Jerry Seinfeld, c’est comme dirait un politique s’il était là: « c’est un secret de polichinelle ». C’est absurde… Est-ce que je me suis inspiré de Jerry Seinfeld? Oui. Et ces 20 secondes de ça, j’ai envie de dire que ce n’est rien à côté de ce que je lui prends tous les jours. Je lui prends des heures entières d’inspiration », a lancé Gad Elmaleh qui explique que Jerry Seinfeld est son ami et qu’ils écrivent ensemble leurs textes. « Il faut plutôt accuser Air France d’avoir plagié American Airlines! »

LIRE AUSSI: Une chaîne YouTube accuse Gad Elmaleh et Jamel de plagiat (vidéo)