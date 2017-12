Accident d’un bus à Casa: un témoin raconte (VIDEO)

La raison donnée par la société M’dina Bus est que « se trouvant sur une chaussée mouillée à cause de la pluie, le conducteur a tenté de freiner mais a glissé sur une flaque d’huile, perdant ainsi le contrôle du véhicule. Ce dernier est monté sur le trottoir et a percuté les bâches latérales du café Challoukh ainsi qu’un poteau d’éclairage public. »

Six blessés sont à déplorer, dont deux graves mais pas en état critique. Tous les passagers du bus ont été immédiatement pris en charge et transportés aux centres hospitaliers Ibnou Rochd et celui de Ben M’sik Sidi Othmane afin de recevoir les soins nécessaires.