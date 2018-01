Wydad: un Lion de l’Atlas rejoint les Rouge et Blanc

Pour rappel, le Wydad a mis fin aux contrats de Réda Hajhouj, Abdeladim Khadrouf et de Youssef Rabeh et prêté l’Ivoirien Daho au RAC jusqu’à la fin de la saison footballistique. Le club est toujours en train de chercher un entraîneur pour remplacer Houcine Ammouta, limogé suite à la série de mauvais résultats en Botola pro Telecom

