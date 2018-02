Wydad-TP Mazembe: voici la date de la Supercoupe à Casablanca

Les «Corbeaux de Lubumbashi» ont remporté la coupe de la CAF pour la deuxième année consécutive et aspirent à étoffer leur palmarès avec une 4 ème Supercoupe. De son côté, le Wydad de Casablanca, qui s’est offert le toit de l’Afrique avec l’art et la manière, espère réitérer l’exploit de 2016, lorsqu’il avait sorti le club congolais de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions.

