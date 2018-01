Wydad: Joueurs écartés, nouvel entraîneur… Naciri fait le point

Le Wydad de Casablanca annoncera très bientôt la liste des joueurs qui quitteront définitivement l’équipe lors du mercato hivernal. C’est ce qu’a confié le président Saïd Naciri à Le Site info, précisant que le bureau dirigeant est en train de décider du sort de plusieurs éléments de l’effectif. Le club a déjà mis fin aux contrats de Réda Hajhouj, Abdeladim Khadrouf et Youssef Rabeh et prêté l’Ivoirien Daho au RAC jusqu’à la fin de saison.

