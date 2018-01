Wydad de Casablanca: Houcine Ammouta prend la porte

En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux.

Pour rappel, Houcine Ammouta a pris le Wydad sous sa houlette début 2017, en remplacement du Français Sébastien Dessabre. Il a réussi à rafler le titre du championnat 2016/2017 et à créer l’exploit en remportant la league des champions d’Afrique contre Al Ahly d’Egypte. Le Wydad a entamé sa descente aux enfers à partir de sa participation au Mondial des clubs aux Emirats Arabes Unis où le club s’est classé dernier avec deux défaites. A leur retour, les poulains de Houcine Ammouta n’ont pas réussi à reprendre le rythme de la compétition, alors qu’ils devaient jouer plusieurs matchs en retard. Sur quatorze matchs, ils ont récolté 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites. De quoi mettre en colère les milliers de supporters wydadis qui, il y a quelques jours seulement, ne juraient que par Houcine Ammouta qui a permis au club casablancais de remporter la deuxième Champion’s League de son histoire.

Fin d’idylle entre le Wydad de Casablanca et l’entraîneur Houcine Ammouta. Après un passage à vide du club qui sombre actuellement à la 12 ème place du classement de la Botola pro, le président Saïd Naciri a décidé d’intervenir, mettant ainsi fin aux fonctions de tout le staff: l’entraîneur, l’entraîneur adjoint, Rachid Benmahmoud, le préparateur physique, Abdellatif Laftoul, et le kinésithérapeute, Mohamed Moussaed.