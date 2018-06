Voici le nouvel entraineur du Real Madrid

Nouveau coup de tonnerre au Real Madrid. C’est finalement Julen Lopetegui qui sera le nouvel entraineur du champion d’Europe. Julen Lopetegui est actuellement le sélectionneur de l’équipe d’Espagne et il prendra la place de Zidane après le Mondial 2018. C’est une surprise que personne n’attendait, puisque la presse parlait surtout de l’avenir d’Antoine Griezmann. Et les dernières pistes semblaient mener à Michel, Mauricio Pochettino, Antonio Conte ou Tite, le sélectionneur du Brésil.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK