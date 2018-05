Voici le programme des Lions de l’Atlas avant le Mondial 2018

La sélection nationale A effectuera samedi 26 mai 2018 sa deuxième séance d’entrainement, dans le cadre du stage de préparation à la phase finale de la Coupe du Monde 2018, qui débute pour le Maroc à partir du 15 juin prochain, annonce la FRMF dans un communiqué parvenu à Le Site info. Le stage de préparation des Lions de l’Atlas a commencé jeudi 24 mai 2018, et connaît la programmation de trois séances d’entrainement avant leur départ dimanche prochain pour Crans Montana en Suisse. Cette séance débutera à partir de 17H00 au stade annexe du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, et sera ouverte aux médias pendant les quinze premières minutes.

