Voici la sélection qui va remporter le Mondial selon Hervé Renard

C'est la consécration pour le jeune Hamza Labeid. Il vient de remporter la troisième édition de "The Voice Kids" et devient "la plus belle voix du monde arabe" chez les jeunes.

