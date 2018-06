Russie Vs Arabie Saoudite: suivez le match en direct (Mondial 2018)

C’est ce jeudi 14 juin qu’aura lieu le match d’ouverture de la Coupe du monde 2018, opposant la Russie à l’Arabie Saoudite.

Une affiche inédite qui rassemble deux petits poucets du tournoi. Bien qu’elle reçoit à domicile, la sélection russe, 70ème dans le classement FIFA, est considérée comme la plus faible de la compétition, derrière l’Arabie Saoudite qui, elle, occupe la 67ème place. Les hommes du sélectionneur russe Stanislav Tchertchessov n’ont pas gagné de matchs depuis le 7 octobre 2017 et ont déçu contre l’Autriche et la Turquie (défaite et nul) en amical pour préparer la Coupe du Monde.

Ils tenteront tout de même de ne pas se laisser faire par une sélection saoudienne, habituée du Mondial, qui ne compte pas, venir en Russie pour du tourisme.

Celle-ci a signé sur de bonnes éliminatoires en s’imposant contre la non moins redoutable sélection japonaise et poussé ainsi l’Australie à l’épreuve du barrage. Sans oublier qu’elle compte dans ses rangs Mohamed Al Sahlawi, buteur des éliminatoires avec Robert Lewandowski avec 16 réalisations.

Le coup d’envoi de cette affiche du Groupe A est prévue à partir de 15h00 GMT. Le second match du groupe A opposera, le 15 juin, l’Egypte à l’Uruguay à partir de midi.

Le live débutera à partir de 15h00 GMT.

Russie-Arabie Saoudite: à quelle heure et sur quelle chaîne (Coupe du monde 2018)

N.M.