Russie 2018: les Lions de l’Atlas changent de camp d’entraînements

Le stade est situé à proximité de l’hôtel où devrait séjourner le staff marocain pendant la compétition. Comme expliqué par la FIFA sur son site officiel, le Maroc séjournera et s’entraînera dans ce camp de base entre les matchs et devrait se rendre, en règle générale, la veille, dans la ville hôte concernée. La sélection sera logée dans un hôtel d’équipe sur site jusqu’au lendemain des matchs en question. «Elle pourra également s’entraîner sur un terrain d’entraînement spécifique au site», explique l’instance, appelant les sélections participant au Mondial à se rendre en Russie au moins cinq jours avant leur premier match.

À quatre mois du Mondial russe, les Lions de l’Atlas ne savent plus à quel saint se vouer à cause de la FIFA. La plus grande instance footballistique a décidé que la sélection marocaine ne s’entraînera pas au stade Locomotive, comme fixé au préalable, mais au stade Chaika, à Voronej. En annonçant la nouvelle, la FIFA n’a pas expliqué les raisons de ce changement soudain.