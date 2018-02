Russie 2018: la FIFA tranche sur la participation de l’Espagne

Les Marocains attendaient impatiemment le verdict de la FIFA au sujet de la participation de l’Espagne à la Coupe du Monde 2018 en Russie. C’est désormais chose faire et l’instance footballistique a livré sa décision. Le voisin ibérique fera bel et bien partie de l’aventure russe qui sera entamée dans quelques mois.

En décembre 2017, la FIFA avait menacé l’Espagne d’être exclue du Mondial pour ingérence gouvernementale.

Pour rappel, l’affaire concernait les élections pour la présidence de la Fédération espagnole. Le Conseil supérieur des sports avait proposé que de nouvelles élections soient organisées. «En poste depuis 1988 et réélu en mai, Angel Maria Villar a été suspendu un an par ce Conseil et mis en examen pour des soupçons de corruption», a expliqué El Pais. L’instance avait estimé que l’attitude du Conseil supérieur était une ingérence gouvernementale et que cela mettait en péril l’autonomie de la Fédération.

A ce propos, Iñigo Méndez de Vigo, porte-parole du gouvernement espagnol, a confié que cette affaire est liée à la justice espagnole et n’a aucun rapport avec une quelconque ingérence gouvernementale.

S.L.