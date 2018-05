Ronaldo va-t-il vraiment quitter le Real?

« C’était bien de jouer dans ce club ». Une phrase qui a fait beaucoup de bruit dans la presse espagnole. C’est Cristiano Ronaldo qui l’a prononcée après la victoire du Real Madrid en Champions League samedi soir. Le timing, mal choisi, n’a pas été du goût des supporters et des coéquipiers.

Sur beIN Sports CR7 a déclaré: « L’important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet? On va d’abord profiter mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui sont de mon côté ».

Il ajoute : « C’était bien de jouer dans ce club. Dans ces moments-là, l’avenir de n’importe quel joueur n’est pas essentiel. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez… » Laissant ainsi le suspense planer.

A la Une de tous les supports sportifs en Espagne figure la victoire du Real, mais aussi la phrase de Ronaldo. « Je vais passer une semaine tranquille et je rejoindrai la sélection du Portugal le 4 juin. A ce moment-là je dirai quelque chose. J’ai une chose importante à dire et je ne me cacherai pas. J’ai déjà parlé avec mon agent, il est au courant de la situation », a cru bon d’ajouter CR7 en conférence de presse. La star du Real évoque « des situations qui remontent à un certain temps. Tu endures et tu endures, mais parfois tu perds le contrôle.. »

Zidane a dit haut et fort qu’il voulait que CR7 reste. Quand au président du Real, il a préféré parler du club plutôt que de certains joueurs en particulier.

Restera…restera pas? Nul doute que le feuilleton CR7 va alimenter la presse sportive durant l’été.

Soufiane Laraki