Ronaldo et Messi au centre d’un incroyable canular

La décision de rendre le ballon d’or aurait été prise dans les vestiaires, après la fin du match contre le FC Barcelone. Ses coéquipiers auraient tenté tant bien que mal de lui faire changer d’avis, en vain. Mundo Deportivo indique précisément que l’entourage du portugais aurait affirmé: « Je me suis précipité en disant que j’étais le meilleur joueur de l’histoire, aurait déclaré le Portugais à son entourage. Le monde entier a bien vu, une fois de plus, que Messi était le meilleur. Il est juste que je rende le Ballon d’or, je ne le mérite pas ». Le 28 décembre est le Jour des Saints Innocents, l’équivalent du 1 er avril dans le monde hispanique. De quoi rassurer les fans!

