Ronaldinho, légende du Brésil et du Barça, prend sa retraite

C’est désormais officiel. « Ronnie » prend sa retraite. Officiellement sans club depuis 2015 et son départ du club brésilien de Fluminense, c’est son frère et agent, Roberto de Assis Moreira qui crache le morceau lors d’une interview accordée au journal brésilien O Globo. «Il arrête, c’est fini».

