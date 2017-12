Tous les passionnés de football au Maroc attendant avec impatience le clasico entre le Real et le FC Barcelone ce samedi, pour la 17ème journée de la Liga.

L’horaire est particulièrement inhabituel puisque le match débute à 12h, heure marocaine.

Real Vs Barça, c’est un choc suivi par 650 millions de téléspectateurs de 185 pays! Et c’est pour être regardé dans certains pays asiatiques, que la Liga a souhaité programmer la rencontre à un horaire pareil. Au Maroc, le match sera diffusé sur BeIn Sports HD1 et BeIn Sports HD3.

« L’Asie est un marché très important pour le Barça », a déclaré Josep Maria Bartomeu, président du club catalan, dont le principal partenaire est l’entreprise japonaise Rakuten.

Sur le plan sportif, rappelons que les protégés de Zidane avaient infligé une raclée au Barça en août dernier, sur le score de 3-1, au Camp Nou puis 2-0 au Bernabeu.

Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. Le Barça, premier du championnat, est toujours invaincu, tandis que le Real est à la traine.

Le Barça compte six points d’avance sur l’Atletico de Madrid (36 points) en seize journées. Messi et ses coéquipiers comptent onze points de plus que le Real (31 points) qui a un match de moins. C’est donc un véritable bras de fer psychologique que vont se disputer les deux équipes. Et comme lors de n’importe quel clasico, le spectacle et le suspense seront au rendez-vous !

Le onze probable du Real Madrid: Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric, Isco – Cristiano Ronaldo – Benzema.

Le onze du Barça: Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Paulinho – Messi, Suarez, Iniesta.

LIRE AUSSI: Real-Barça: regardez le match en direct (Clasico)

S.L.