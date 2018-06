Ramos répond (encore) à Mohamed Salah…et à Loris Karius

C’est l’image la plus forte de la finale de la Ligue des Champions. Sergio Ramos fait tomber Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool, blessé, ne pourra pas finir le match. Autre polémique: Loris Karius, le gardien des Reds qui a pris deux buts gags lors de cette finale, lui aussi aurait été victime de Ramos suite à un choc. Ce qui aurait causé une commotion cérébrale au gardien allemand.

Le défenseur espagnol s’est encore une fois défendu: « Je ne voulais pas parler, parce que les choses s’aggravent après…si vous regardez les images, c’est lui qui m’attrape en premier et moi je tombe. Si le gardien a eu une commotion à cause de moi, il ne manquerait plus que Firmino dise qu’il était enrhumé à cause d’une goutte de ma transpiration ».

Sergio Ramos a également affirmé avoir discuté avec Mohamed Salah. « J’ai discuté avec Mohamed Salah, il était mieux. Il aurait pu faire des infiltrations pour continuer à jouer, moi même je l’ai déjà fait. Le fait de jouer au Real est peut-être un crime pour les gens ».

Des déclarations que les Egyptiens vont surement apprécier…

S.L.