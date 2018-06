Ce qu’a dit Hervé Renard avant Maroc-Portugal

Pour Hervé Renard, les Lions de l’Atlas doivent impérativement être forts mentalement pour créer la surprise. « On a vu que tout est possible durant cette Coupe du Monde, puisque les favoris n’ont pas gagné, il faut y croire », a conclut Hervé Renard. Le Maroc est dernier de son groupe et doit impérativement s’imposer pour ne pas être éliminé.

