Première réaction d’Achraf Hakimi après la victoire du Real (photos)

Rappelons que le Real Madrid s’est imposé face à Liverpool (3-1) lors de cette finale de la Ligue des champions, grâce à un but de Benzema (51e) et un doublé de Gareth Bale (64e et 83e). Sadio Mané avait entre-temps égalisé pour les Reds (55e). Le tournant du match est la sortie de Mohamed Salah en première mi-temps. La star de Liverpool s’est blessé à l’épaule gauche, en chutant alors qu’il a été poussé par Sergio Ramos. En larmes, il a été remplacé.

